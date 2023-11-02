Aydın'da üniversiteli genç kazada hayatını kaybetti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında üniversiteli genç hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Koçarlı Meslek Yüksek Okulu Organik Tarım Bölümü birinci sınıf öğrencisi Batuhan Eroğlu, Koçarlı-Çakırbeyli karayolu üzerinde seyrederken motosikletinin gidon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Eroğlu, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.