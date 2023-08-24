Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, otomobilin farklı yerlerine zulalanmış 53 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B, D.T, İ.M. ve O.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.