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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2024 11:35
  • Giriş: 15.01.2024 11:35
  • Güncelleme: 15.01.2024 11:35
Kaynak: AA
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

 Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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