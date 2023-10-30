Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 49 gözaltı

Aydın'da jandarmanın 226 personel ile gerçekleştirdiği uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 49 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 17 ilçede, 71 ekip halind toplam 226 personel ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda ev ve şüphelilerin üzerine yapılan aramalarda 7 kilogram 522 gram esrar, 251 gram kenevir tohumu, 33 adet sentetik ecza hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca 1 av tüfeği, 34 mühimmat ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.