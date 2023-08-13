Aydın'da uyuşturucu ticaretinden aranan kişi yakalandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Erbeyli Mahallesi’nde “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan Ş.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.