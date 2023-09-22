Aydın'da uyuşturucu ticaretinden hükümlü olarak aranan 18 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden hükümlü olarak aranan 18 kişinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonda yakalanan 18 hükümlünün cezaevine gönderildiğini, bunlardan 3'ünün 10 yıl ve üstü ceza alan hükümlüler olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Zehir tacirleri, adaletten kaçamayacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz."