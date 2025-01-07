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Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 07.01.2025 17:05
  • Giriş: 07.01.2025 17:05
  • Güncelleme: 07.01.2025 17:06
Kaynak: DHA
Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden Cansel Adıbelli (24), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 kadın şüpheliyi takibe aldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, evde 5 parça 4 kilogram 760 gram metamfetamin ve 2 parça 7 bin 980 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda S.C. (26) ve Cansel Adıbelli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. savcılıktan serbest bırakılırken, Cansel Adıbelli ise tutuklandı.

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