Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden Cansel Adıbelli (24), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 kadın şüpheliyi takibe aldı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, evde 5 parça 4 kilogram 760 gram metamfetamin ve 2 parça 7 bin 980 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda S.C. (26) ve Cansel Adıbelli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. savcılıktan serbest bırakılırken, Cansel Adıbelli ise tutuklandı.