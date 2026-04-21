Aydın'da yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklama

Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirilmesi ve suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 KİŞİYE GÖZALTI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 17 Nisan'da Aydın merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Hatay ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinin 'invite', pazarlama ve finans birimlerini organize ettikleri belirlendi.

Paravan internet siteleri üzerinden 'pop-up' ve 'popcent' olarak bilinen reklam yöntemleri kullanılarak, kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiklerinin tespit edildikleri saptandı.

226 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla aklandığı ortaya çıkarıldı. Yapılan tespitlerde toplam işlem hacminin 226 milyon 45 bin 60 lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

