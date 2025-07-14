Aydın'da yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde A.K. (28) idaresindeki kamyon ile H.D (57) idaresindeki Akçaova-Çine hattında çalışan yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 2 'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Aydın’ın Çine ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Çine ilçesi Akçaova Yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.K. (28) idaresindeki kamyon ile H.D (57) idaresindeki Akçaova-Çine hattında çalışan yolcu minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolculardan H.D. ile V.İ. ağır yaralanırken, E.C. (38) ve A.N.C. (13) hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazanın, kamyonun minibüsün ön sol çamurluğuna çarpması sonucu meydana geldiği iddia edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.