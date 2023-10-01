Aydın'da yolcu otobüslerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol denetimi kapsamında uygulama noktasında 3 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpekleri "Ödev", "Hırçın" ve "Veston"un da katıldığı aramada, yolcular M.K, Y.G, F.B. ile İ.K'nin üzerlerinde çeşitli miktarlarda kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 yolcunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.