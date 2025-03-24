Aydın'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 26 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, yolcu otobüsünün bariyere çarpıp şarampole girdiği kazada Umut Ergül (27) öldü, 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde meydana geldi.

Aydın'dan Antalya'ya giden G.D.’nin kontrolünü yitirdiği 32 AEZ 410 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü G.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Umut Ergül'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.