Aydın'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 26 yaralı
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, Antalya’ya gitmekte olan yolcu otobüsü gece saatlerinde bariyere çarparak şarampole devrildi. Kazada 27 yaşındaki Umut Ergül hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, yolcu otobüsünün bariyere çarpıp şarampole girdiği kazada Umut Ergül (27) öldü, 26 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak mevkisinde meydana geldi.
Aydın'dan Antalya'ya giden G.D.’nin kontrolünü yitirdiği 32 AEZ 410 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kazada camdan fırlayan yolcu Umut Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü G.D.'nin de aralarında bulunduğu 26 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Umut Ergül'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.