Aydın'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 can kaybı, 3 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
45 yaşındaki F.S'nin kullandığı Ben Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Aydın-Denizli kara yolu Feslek Mahallesi girişinde A.B. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki yolcu 79 yaşındaki Halil Fidan'ın kaza yerinde hayatı kaybettiği belirlendi.
Kazada sürücüler ile otobüsteki yolcu M.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.