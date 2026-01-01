Aydın'da yorgun mermi çatıdan eve girdi

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısından içeri yorgun mermi girdi. Mermi üst dairesinin yatak odasına düşerken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olay, gece yarısı İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 434 Sokak’ta meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonrasında 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Ramazan Ö.’ye (64) ait dairenin terasından içeri yorgun mermi düştü.

Alçı panel olan çatıyı delerek eve giren mermi, yatak odasında yatağın kenarına isabet etti.

O sırada evin kızı Meltem Ö.’nün (35), yatağında uyuduğu öğrenilirken, olayda yaralanan olmadı.

Aile, yaşanan olayla ilgili şikâyetçi olurken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yorgun merminin nereden ateşlendiğinin tespit edilmesi ve olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.