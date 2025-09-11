Giriş / Abone Ol
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde Dağeymiri Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın
Fotoğraf: AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Dağeymiri Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

