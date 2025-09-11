Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Dağeymiri Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.