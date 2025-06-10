Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçlarının bulunduğu 30 dekarlık alan zarar gördü.
Çulhalar Mahallesi'nin üst kesimindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar destek verdi.
Havadan da helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 30 dekarlık alan zarar gördü.