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Aydın'da zeytinlik alanda yangın

Aydın'ın Çine ilçesinde, zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Güncel
  • 01.07.2024 17:26
  • Giriş: 01.07.2024 17:26
  • Güncelleme: 01.07.2024 17:30
Kaynak: DHA
Aydın'da zeytinlik alanda yangın
Fotoğraf: DHA

Aydın'ın Çine ilçesinde zeytinlikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çine'nin kırsal Kabalar Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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