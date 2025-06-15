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Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı

Ajans Haberleri
  • 15.06.2025 15:26
  • Giriş: 15.06.2025 15:26
  • Güncelleme: 15.06.2025 15:26
Kaynak: AA
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Nalbantlar Mahallesi'ndeki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 18 arazöz, 6 su tankeri, 10 pikap, 3 dozer, 3 treyler ve toplam 115 personelle müdahale edildiğini söyledi.

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