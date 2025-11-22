Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı

BAHÇEDE TEMİZLİK İÇİN YAKILAN ATEŞ ORMANA SIÇRADI; 1 GÖZALTI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personelin müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bölgeye yakın bir bahçede temizlik amacıyla yakılan ateşin, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradığı tespit edildi. Bahçesinde ateşi yaktığı öne sürülen T.Ö., gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,(DHA)