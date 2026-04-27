Aydın'daki orman yangınında 7 dekar alan yandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde saat 11.30 sıralarında başlayan ve 1 saat sonra söndürülen orman yangınında 7 dekar karaçam alanı hasar gördü.
Kaynak: DHA
Kuyucak ilçesi Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Alevler 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.
İlk belirlemelere göre 7 dekar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.