Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın'daki orman yangınında 7 dekar alan yandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde saat 11.30 sıralarında başlayan ve 1 saat sonra söndürülen orman yangınında 7 dekar karaçam alanı hasar gördü.

  • 27.04.2026 17:21
  • Giriş: 27.04.2026 17:21
  • Güncelleme: 27.04.2026 17:25
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınında 7 dekar alan zarar gördü.

Kuyucak ilçesi Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevler 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

İlk belirlemelere göre 7 dekar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

BirGün'e Abone Ol