Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
AYDIN (AA) - Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Aramalarda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile 2 tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.