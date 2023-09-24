Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.09.2023 15:07
  • Giriş: 24.09.2023 15:07
  • Güncelleme: 24.09.2023 15:08
Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile 2 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol