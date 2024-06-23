Aydın'daki yangın 17 saat sonra kontrol altına alındı

Aydın'da depoda çıkan yangın 17 saat sonra kontrol altına alındı. Dün otluk alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçramıştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir depoda çıkan yangın, 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Ata Mahallesi Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 katlı depoda dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale gece de devam etti.

Depoda çok miktarda plastik ve ahşap malzemenin olmasının, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi. Ekipler, yangına daha etkili müdahale için çalışmalar sırasında deponun bazı duvarlarını kırdı.

İTFAİYE ÇALIŞANLARI ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı ile alevlerin arasında kalması nedeniyle 2. kattan aşağı atlayarak yaralanan bir itfaiye çalışanının Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın yaklaşık 17 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alındı.

Ata Mahallesi'nde dün otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Astim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoya sıçramıştı.

Helikopter ve TOMA'ların da destek verdiği söndürme çalışmalarında otluk alandaki yangın dün söndürülmüştü.​​​​​​​​​​​​​​