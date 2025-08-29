Aydın'daki yangına müdahale eden uçak tarlaya zorunlu indi, ters döndü

Giriş / Abone Ol
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, tarlaya zorunlu indi. Uçak pilotun kontrolünden çıkarak tarlada ters döndü.

Güncel
  • 29.08.2025 20:12
  • Giriş: 29.08.2025 20:12
  • Güncelleme: 29.08.2025 20:14
Aydın’da orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Muğla’nın Yatağan ilçesine zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. Pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan’a bağlı Hacıbayramlar mevkisinde meydana geldi. Aydın’da orman yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

