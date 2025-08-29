Aydın'daki yangına müdahale eden uçak tarlaya zorunlu indi, ters döndü
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, tarlaya zorunlu indi. Uçak pilotun kontrolünden çıkarak tarlada ters döndü.
Aydın’da orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Muğla’nın Yatağan ilçesine zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. Pilotun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan’a bağlı Hacıbayramlar mevkisinde meydana geldi. Aydın’da orman yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı, zorunlu iniş yaptığı sırada kaza- kırıma uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Uçağın pilotunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.