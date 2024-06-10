Aydın'dan genç takviye
Kaynak: DHA
Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde Vakıfbank'tan genç orta oyuncu Berka Buse Özden'i kiraladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, Vakıfbank Spor Kulübü'nden kiralık olarak genç orta oyuncu Berka Buse Özden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
20 yaşındaki voleybolcu geçen sezon Karayolları'nda görev yaptı.