Aydın-Denizli otoyolunda otomobil takla atıp ters döndü: 3 yaralı



Kaza, Aydın-Denizli otoyolu Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli’den Aydın istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı G.Ö. (56) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı. İki şeridi birbirinden ayıran bariyerlerin arasına girerek ters dönen otomobilde bulunan sürücü G.Ö. ve yolcu konumunda bulunan N.O. ile H.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.