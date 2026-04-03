Aydın Devlet Hastanesi’nin arazisinin özelleştirilmesine tepki: "Bu karar ihanettir"

Aydın Devlet Hastanesi arazisinin özelleştirilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. Aydın Çevre Koruma ve Kültür Derneği (AYÇED), özelleştirme kararına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Aydın Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamada, bu alanın satışının ve yoğun yapılaşmaya açılmasının Aydın halkına büyük zarar vereceği vurgulandı.

Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi’nde, Aydın Devlet Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'ni barındıran yaklaşık 52 bin metrekarelik alan, 17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı. Karar kentte tepkiyle karşılandı. Aydın Çevre Koruma ve Kültür Derneği (AYÇED), hastane önünde açıklama düzenledi. Açıklamayı Dernek Başkanı Mehmet Vergili okudu.

Vergili, “Bu karar, bu şehirde yaşayan yüz binlerce insana ihanettir. Evet, açık söylüyorum, ihanettir. Çünkü bu ülkenin anayasası ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti bir sosyal hukuk devletidir! Sosyal devlet ne demektir biliyor musunuz? Sosyal devlet; arsayı satıp rant elde eden değil, insanın sağlığını, huzurunu, yaşam kalitesini koruyan devlettir. Sosyal devlet, halkını göz ardı etmez, çevreyi ve yaşam alanlarını korur, toplumun refahı için çaba gösterir. Yeşil alanları yok etmek, halkın yaşam kalitesini yok etmek anlamına gelir. İnsanların sağlığını ve huzurunu, beton yığınlarına feda etmek, sadece para kazanma uğruna yapılacak bir şey değildir. Sosyal devlet, halkını betona boğmaz, aksine onlara temiz hava, yeşil alanlar, oyun parkları ve huzurlu bir yaşam sunar. Bu yüzden bu karar, sadece Aydın’a değil, tüm Türkiye’ye karşı yapılmış bir ihanettir” dedi.

HER BİRİMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Vergili şunları dile getirdi: "Gelin gerçeklerle yüzleşelim. Aydın’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı, olması gereken 10 metrekarenin çok altında. Efeler’de bu rakam ortalama 2 metrekare bile değil. Bazı mahallelerde bu rakam 1,5 metrekareye kadar düşmüş durumda. Bu, çocuklarımızın beton yığınları arasında büyümesi demek. Bu, stres, hastalık, yalnızlık demek. Her gün şehri adım adım kirleten, nefes almayı zorlaştıran betonlaşmanın, sadece çevreyi değil, insan ruhunu da nasıl olumsuz etkilediğini görmeliyiz. Bilim diyor ki; yeşil alan azaldıkça hastalık oranları artar, psikolojik sorunlar çoğalır, insanlar ruhsal olarak tükenir. Bu durum sadece sağlığı değil, toplumun geleceğini de tehdit eder. Yeşil alanların azalması, toplumsal huzursuzluğu artırırken, çocukların, yaşlıların, her yaştan insanın sağlıklı bir ortamda büyüyebilmesini engeller. Aydın’da, bu durumu değiştirmek, her birimiz için hayati önem taşıyor. Bir şehri yaşanabilir kılacak olan sadece ekonomik gelişim değil, aynı zamanda sağlıklı, yeşil bir çevreye sahip olmaktır.”