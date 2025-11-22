Giriş / Abone Ol
Aydın - Didim'de kamyonetin denize uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı

Ajans Haberleri
  • 22.11.2025 20:13
  • Giriş: 22.11.2025 20:13
  • Güncelleme: 22.11.2025 20:13
Kaynak: DHA
AYDIN'ın Didim ilçesinde kamyonetin, kontrolden çıkarak denize uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 11 Eylül'de Didim ilçesi Taşburun Balıkçı Barınağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kamyonet, denize uçtu. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sürücünün yara almadığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,(DHA)

