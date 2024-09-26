Aydın Doğan bir şirketini daha elden çıkardı: Satış bedeli 32,2 milyon Euro

Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım’ın (DMC) tamamını şirketin ortağı olan dünyanın tanınan dijital müzik şirketlerinden Fransız Believe International’a sattı.

Böylece 2020 yılının Nisan ayında müzik yapım şirketi DMC'ye ortak olan Fransız Believe International şirketi DMC’nin tamamını satın aldı.

Doğan Holding’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde DMC Müzik’in Doğan Holding’te kalan yüzde 40 hissesinin 38,2 milyon Euro bedelle ağustos ayında açıklandığı üzere Fransız Believe International’a satış işleminin tamamlandığı belirtildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması şu şekilde:

“Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.’nin (DMC) %60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır.

Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan %40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile Believe International'a satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır.”