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Aydın evinde çıkış arıyor

Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-1 mağlup olarak üst üste 7'nci mağlubiyetini alan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Kuzeyboru karşısında çıkış arayacak.

Ajans Haberleri
  • 23.01.2024 11:44
  • Giriş: 23.01.2024 11:44
  • Güncelleme: 23.01.2024 11:44
Kaynak: DHA
Aydın evinde çıkış arıyor

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde Aydın temsilcisi 16 maçta 4 galibiyet alıp 12'nci sırada yer alırken, Kuzeyboru ise aynı periyotta 10 galibiyet elde ederek 5'inci basamakta yer buldu.

İki takım arasında ilk yarıda Aksaray'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.

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