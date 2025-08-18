Aydın halkı bu oyunları affetmez

HABER MERKEZİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinin ardından CHP “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerin 47.’sini bugün Aydın’da gerçekleştirecek.

Sürece ilişkin konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Aydın sokaklarında halk hem hayal kırıklığı hem öfke hem de nefret içinde. Aydın halkı pazarlık masalarında iradelerinin verilmesine müsaade etmez. Bunun hesabını ilk sandıkta soracak. Önümüzdeki seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden alacağız” dedi.

Halkın oylarının ‘pazarlık’ için kullanıldığını belirten Tezcan, şunları söyledi: “Öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki, milletin iradesiyle seçtiği belediye başkanlarını, seçilmişleri, meclis üyelerini, siyasetçileri tutsak alma hesabı içerisinde bir yönetim anlayışıyla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye başkanımıza, belediye bürokratlarına, meclis üyelerine yönelik yoğun bir hukuk dışı, vicdan dışı, ahlak dışı operasyonla karşı karşıyayız. Bu operasyon bir kumpas operasyonudur. Milletin iradesine açık bir suikasttır, saldırıdır. Milletin seçtiklerinin halkı yönetmesini engellemeye dönük bir iktidar projesiyle karşı karşıyayız. Türkiye’nin dört bir yanında, dün AK Parti’nin kalesi denen yerlerde dahi bugün yoğun biçimde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in öncülüğünde insanlar alanları dolduruyor. Halkımız, milletimiz alanları dolduruyor ve ‘İrademe sahip çıkıyorum’ diyor. Aydın’daki miting böyle bir döneme denk geliyor. Çünkü aynı saldırının bir yeni boyutuyla karşı karşıya kaldık. İktidarın bu saldırısının bir ayağı belediye başkanlarımızı tutuklamak, sahte soruşturmalarla özgürlüklerinden belediye başkanlarımızı almakken bir başka ayağı da şantaj ve pazarlık masaları kurmaktı. Aydın’da ne yazık ki bu yöntem uygulandı ve bir şantaj masasıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’na, ‘Ya bize katılacaksın ya hapse atılacaksın’ diye şantaj siyaseti uygulandı. Başka belediyelerimizde başkanlarımız buna cesaretle karşı koydu. En son Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney gözaltında. ‘Biz milletin bize verdiği yetkiyi pazarlık masalarına süremeyiz, halkın oyuna sahip çıkacağız’ diyerek kararlılık gösterdi. Ne yazık ki bazıları, Aydın’da olduğu gibi, bu şantaj girişimlerine karşı bir pazarlık masasına oturarak Aydın halkından aldıkları 344 bin oyu pazarlık masasına koydular. ‘Ben size geçeyim, siz de hakkımdaki soruşturmaları kapatın’ diye bir kirli pazarlık süreci işledi. Bütün Türkiye’nin gözü önünde, tüm Türkiye’nin kınadığı, Aydınlıların nefretle hatırlayacağı bir geçiş tablosu ile karşı karşıya kaldık.

***

O SEVİYEYE İNMEYİZ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özel Trabzon’da yaptığı açıklamada AKP’li Adil Karaismailoğlu’nun sözlerine yanıt vererek, “Milyonlar darbeyi püskürttü. Kayyumcu çırağı da açıkta kaldı. Şimdi bu kayyumcu çırağı bu suçüstü halinde utanmadan biraz önce söylediğiniz ifadeleri kullanıyor. Dediğim gibi kayyumcu çırağının seviyesine inersek çıkarken vurgun yeriz” dedi. “İlk kez 23 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye’de ikinci parti oldu” diyen Özel, “Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 38 oyla birinci parti oldu." diye konuştu.