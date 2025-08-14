Aydın halkı Özlem Çerçioğlu’na tepkili: Bu halk onu affetmez, istifa etmeli!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP'ye geçmesine Aydın halkı tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün belediye başkanı seçildiği CHP’den istifa etti. Çerçioğlu, bugün düzenlenen AKP’nin 24. kuruluş yıldönümü kutlamalarında AKP'ye geçti.

Çerçioğlu’nun istifasının yankıları devam ederken Aydınlı vatandaşlar ise Çerçioğlu’na ‘Oyumu helal etmiyorum’ diyerek tepki gösterdi.

SEDAL: BU HALK ONU AFFETMEZ

Parti değişikliğinin kendisine dönüşü olacağını belirten İbrahim Sedal, “Aydın halkına büyük bir ihanet etti.Ben kendisine oy vermiştim. Hakkımı helal etmiyorum. Bence görevinden de istifa etmesi gerekiyor. Ya istifa etmeli ya da bağımsız kalmalı. Ama bu halk onu affetmez. Aydın’da kendi bitişi olur” dedi.

YORULMAZ: BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DA İSTİFA ETMELİ

Belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesi gerektiğini belirten Alaaddin Yorulmaz, “İstifa etmesi iyi olmadı, biz hiç iyi görmedik. Her şey bitti. Ben CHP’ye oy verdim. Ama böyle mi olacaktı! AK Parti’ye geçiyor. Kendileri hep rant peşinde koşuyorlar. Belediye başkanlığından istifa etmeli. Ederse başkası gelir büyükşehire. İstifa etmesi lazım. Kendisinin bunu düşünmesi lazım” diye konuştu.

ATILGAN: TOPUKLADI GİTTİ

Oyunu haram eden Mehmet Atılgan ise yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“Bu konuda söylenecek bir şey yok. Utanılacak bir şey. Bunca insanın oyunu aldı. Parti değiştirenlere bir sürü laf etti. Ama kendisi, yapılan hırsızlığı başka partiye geçerek telafi etmeye çalışıyor. Belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekiyor. Haram olsun oylarımız. O nasıl başka belediye başkanları parti değiştirince haram ediyordu. Biz de haram ediyoruz. Topuklu Efeymiş... Ne Topuklu Efe! Topukladı gitti. O utanç ona yeter bence.”

BARGU: BAĞIMSIZ KALSAYDI DAHA GÜZEL OLURDU

Çerçioğlu’nun AKP'ye geçmemesi gerektiğini kaydeden Şadi Bargu, konuya ilişkin olarak, “Bağımsız kalsaydı daha güzel olurdu. Çünkü o partiden o partiye geçmenin çok amaçları var. Ben şahıs olarak bir partide belediye başkanı olsaydım. Zor durumda kalsaydım iktidar partisine geçmezdim. Bağımsız kalırdım. Ben 3 yıldır buradayım. Hiçbir düzen görmedim. Hiçbir çalışması yok” ifadelerini kullandı.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, “Her şeyimizdi. Yanlış yaptı. Yazıklar olsun. Ben kendisine oy vermiştim” dedi.

SİNER: AYDIN’A YAKIŞMAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU ŞU ANDA

Muhammet Siner isimli vatandaş ise Çerçioğlu’nun istifasına ilişkin şunları söyledi:

“Bence Aydın’a çok büyük ihanet etti. Yıllardır ona oy veriyorum. Çok büyük ihanet etti. Ben oyumu geri istiyorum. Benim oylarımla seçildi. Topuksuz Efeymiş o. Görevinden de kesinlikle istifa etmeli. Aydın’a yakışmayan bir belediye başkanı oldu şu anda. Çok yazık oldu Aydın’a. Bu kadar ihanet edeceğini kimse düşünmemişti. Birkaç tane dava için Aydın satılmaz.”

ÇELİKEZEN: ’BU MAKAM DA BANA LAYIK DEĞİL’ DEMELİ

Çerçioğlu’nun belediye başkanlığından istifa etmesi gerektiğini belirten Muzaffet Çelikezen, “Çok yanlış yaptı. Halkı aldatma oluyor. Halkın oyunu al. Halk sana bu şekilde oy versin. Ama sen ‘ben kendimi kurtarayım, bu tarafa geçeyim...’ İşin tabiatına aykırı. Bir vatandaş olarak ben üzüldüm. Belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekiyor. Onuru ve haysiyeti varsa ‘ben halkın oyunu almış biriyim, halka ihanet ettim. Bu makam da bana layık değil’ demeli” dedi.

ÜNAL: BAYA BÜYÜK BİR DARBE VURDU BİZE

Gülşen Ünal isimli vatandaş ise Çerçioğlu’nun istifasına “Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Bayağı büyük bir darbe vurdu bize. O yüzden üzgünüz. Ben kendisine oy vermiştim, desteklemiştim. Üzüldüm. Kahroldum. Rakip partiye geçti. Bunu ondan hiç beklemiyorduk. Bence belediye başkanlığından da istifa etmeli. Kuşadası Belediye Başkanı burada olsa daha mutlu oluruz gibime geliyor” sözleriyle tepki gösterdi.