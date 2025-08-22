Aydın halkının Çerçioğlu tepkisi sürüyor: Belediye'nin düzenlediği konser boş kaldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından Aydın halkının tepkisi sürüyor. Aydınlı yurttaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’da düzenlediği halk konserine katılmayarak tepkisini gösterdi.

İLÇE HALKININ SESSİZ TEPKİSİ

Aydın Denge Haber’de yer alan habere göre, Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tepkisini konsere gitmeyerek gösterdi.

Konser alanından çekilen bir görüntüde neredeyse bütün sandalyelerin boş olduğu görüldü.

Etkinlik için kurulan sahneye rağmen beklenen kalabalık oluşmadı. Katılım yok denilecek kadar az olurken, mahalle halkının sessiz tepkisi dikkat çekti.

Belediye konserine ilgisizlik, Çeştepelilerin Çerçioğlu’nun parti değişikliğine karşı tavrı olarak yorumlandı. Katılımın az olması nedeniyle kurulan sahne kaldırıldı.