Aydın İleri için anma etkinliği düzenlenecek

Kültür Sanat Servisi

Araştırmacı-yazar ve kütüphaneci Aydın İleri'nin 3’üncü ölüm yıl dönümünde anma etkinliği düzenlenecek. 22 Ocak’ta saat 14.00'te İzmir Bergama Kültür Merkezi’nde (BERKM) düzenlenecek program kapsamında, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’ne İleri’nin adını taşıyan tabela çakılacak ve ardından da bir anma paneli gerçekleştirilecek.

Filiz Yüksel İleri, yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle, başta Bergama Belediye Başkanımız Prof. Dr. Tanju Çelik olmak üzere, Belediye Meclis Üyelerine ve Aydın İleri’nin anısını yaşatan dostlarına gönülden teşekkürlerimizi sunarız" dedi. İleri, "Tüm hocalarımızı, meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte birlikte olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bergama Belediyesi’nin 5 Eylül’de Meclis Toplantısı’nda alınan kararla Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’ne Aydın İleri’nin adı verilmişti.