Aydın İleri'nin anısı Bergama'da yaşatılıyor

Araştırmacı-yazar Aydın İleri'nin yaşama vedasının 3. yıl dönümünde 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te Bergama Kültür Merkezi’nde (BERKM) tören ve panel düzenlenecek

Bergama Belediyesi’nin 5 Eylül 2024 tarihli Meclis Toplantısı’nda alınan kararla Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’ne Aydın İleri’nin adı verilmişti.

Filiz Yüksel İleri, yaptığı açıklamada, "Bu vesileyle, başta Bergama Belediye Başkanımız Prof. Dr. Tanju Çelik olmak üzere, Belediye Meclis Üyelerine ve Aydın İleri’nin anısını yaşatan dostlarına gönülden teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

İleri, "Tüm hocalarımızı, meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte birlikte olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.