Aydın'ın Yenipazar pidesi coğrafi işaret tescili aldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri Yenipazar ilçesinden adını alan ve kentin özgün lezzetleri arasındaki Yenipazar pidesinin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvurdu.

TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillenen Yenipazar pidesinin üretim şartları ve yönteminin kayıt altına alınarak belli bir standarda kavuşturulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin lezzetlerine sahip çıkmak ve tanıtmak için çalışma yürüttükleri belirtti.

Pidenin ününün ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayıldığının altını çizen Çerçioğlu, "Üreticilerimize verdiğimiz her türlü desteğin yanı sıra coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın ile bağı bulunan her ürünün tescili için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.