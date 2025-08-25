Aydın incirinde verim kaybı üreticiyi zorladı

Haber Merkezi

Aydın’da halkın önemli geçim kaynaklarının başında gelen incirin hasadı sürüyor. MA’nın haberine göre çiftçiler, 2 haftadır devam eden hasattan memnun değil. Kuraklık ve yüksek sıcaklıkların incirde verimi düşürdüğü belirtiliyor.

Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy bölgesinde incir hasadı yapan çiftçilerden Berivan Güleç, "10 kişilik ekiple ağaçları çırpıyoruz ve daha sonra incirleri kuruması için seriyoruz. Kuru ve yaş incirleri birbirinden ayırıyoruz. Ailecek tarlaya geliyoruz. Sabahın köründe tarlaya gelip tüm gün boyunca kavurucu güneşin altındayız. Ancak piyasa belli değil. Geçen seneye göre daha az incir var. Verim düşmüş durumda. Bu sene havaların sıcak olması incirin veriminin düşmesindeki büyük etkenlerden biri. Burada yükün büyük bir bölümü kadınların sırtında" şeklinde konuştu.

Çiftçilerden Kezban Kızılkaya ise ‘‘Buradan çıktıktan sonra ek ücret için başka yerlere çalışmaya gidiyoruz" dedi.