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Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı panelvanın sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 06.04.2025 15:04
  • Giriş: 06.04.2025 15:04
  • Güncelleme: 06.04.2025 15:04
Kaynak: AA
Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı panelvanın sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın-İzmir Otoyolu'nda tırın çarptığı park halindeki panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde M.D (38) idaresindeki 58 UA 895 plakalı tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı panelvana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü Berkan Akın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Akın'ın cenazesi, otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır şoförü M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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