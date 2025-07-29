Aydın-İzmir otoyolunda kaza: 1 yaralı

Aydın-İzmir otoyolunda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran tıra, otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.



Kaza, Aydın-İzmir otoyolu İncirliova ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Aydın istikametine seyir halinde olan N.D. (72) idaresindeki 48 AFY 749 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran 35 BRA 149 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.D, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.