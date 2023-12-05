Aydın merkez ve batı ilçelerine kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’ın merkez ve batı ilçelerine yarından itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Aydın Merkez ve batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı Çine ve Karpuzlu) yarın (06.12.2023 Çarşamba) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.