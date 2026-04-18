Aydın merkezli 'sahte sertifika' operasyonu: 6 tutuklama

Aydın merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 'MEB onaylı sertifika' vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 17 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6’sı tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 'MEB onaylı sertifika' vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

6’sı Nazilli'de olmak üzere toplam 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre; şüphelilere ait hesaplarda 1,5 milyar TL’yi aşan para trafiği tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 6’sı ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı.

10 şüpheli adli kontrol şartı verilirken 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.