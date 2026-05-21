Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına sahip çıktı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek oldu. Mahir Polat'ın ardından açıktan destek açıklaması yayımlayan Yıldız partisine yönelik yargı darbesini görmezden gelerek "Tüm partililerin Kemal Kılıçdaroğlu çatısı altında toplanıp birlik ve beraberlikle iktidara yürümesi" gerektiğini ifade etti.

Yıldız, "103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi vardır, var olacaktır. Önümüzdeki dönemde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde parti meclisi üyelerimiz, il ve ilçe örgütlerimiz, meclis grubumuzla beraber tek hedefimiz iktidara yürümektir. Bugünden itibaren alınan karara saygı duyarak hep beraber birlik içinde bu yola devam edeceğiz" dedi.