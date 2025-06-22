Aydın Savandere’de çıkan yangın kontrol altına alındı

(AYDIN) - Aydın’ın Efeler ilçesi Savandere mevkiinde ziraat alanında çıkarak orman alanına sıçrayan yangın, yaklaşık 18 saat süren müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Aydın’ın Efeler ilçesi Savandere mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde zirai alanda başlayan yangına müdahale için ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede ormanlık alana da sıçrayan yangın nedeniyle bir mahalle boşaltıldı. Yangına 15 arazöz, 6 su tankeri, 5 dozer ile karadan, 9 helikopter ve 5 uçak ile havadan müdahale edildi. Alevlerle mücadele gece görüşlü helikopterler tarafından gece boyunca sürdürüldü

Yaklaşık 18 saat süren söndürme çalışmalarının ardından sabah saatlerinde yangın tamamen kontrol altına alındı.