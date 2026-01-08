Aydın Valiliği'nden domuz eti açıklaması

Aydın Valiliği, son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan ‘hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı’ iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada iddianın yerel ve ulusal medyada gündeme geldiği hatırlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada söz konusu iddianın 2015 yılına ait olduğu, iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada iddialara konu olan C.C. isimli şahsın adreslerinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar doğrultusunda 2016 yılında denetim yapıldığı belirtildi.

2016 yılında yapılan denetimlerde C.C'nin adreslerinde muhtelif miktarda domuz eti tespit ediliği bildirildi.

"İHBAR VEYA RESMİ BAŞVURU BULUNMUYOR"

Valilikten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği “Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği” yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.

2016 YILINDAKİ DENETİMLERDE DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş; tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.

Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."