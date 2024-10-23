Aydın ve İzmir’de konser ile eğlence etkinlikleri iptal

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli hemşehrilerimizin dikkatine; Başkentimiz Ankara’da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.”

AYDINFEST ERTELENDİ

Ankara’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle bu hafta sonu yapılacak olan Aydınfest Gençlik Festivali, ileri bir tarihe ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Başkan Özlem Çerçioğlu’nun adıyla yapılan açıklamada "Ankara’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle, 25-26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız Aydınfest Gençlik Festivali ileri bir tarihe ertelenmiştir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.