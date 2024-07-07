Aydın, yeni haftaya sıcakla başlayacak

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da son günlerde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazartesiden itibaren 40 derecenin üzerine çıkacak.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın pazartesi ve salı günü 42 derece olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 8 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 26, en yüksek 42 derece olacak. 9 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı en düşük 27, en yüksek 42 derece olacak. 10 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 28, en yüksek 40 derece olacak. 11 Temmuz Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 28, en yüksek 39 derece olacak.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.