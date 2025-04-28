Aydın’a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Aydın’da bu akşam (28 Nisan 2025) etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle meteorolojiden sarı kod uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için sarı kod uyarısı yaptı. Gök gürültülü sağanak yağışın 28 Nisan Pazartesi günü etkili olması beklenirken, kıyı kesimleri haricinde il genelinde rüzgarın da yağış anında kuvvetli bir şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca vatandaşların ani sel, su baskınlarına, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba veya baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, kıyı ilçeleri haricinde il genelinde (Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Bozdoğan ve Karacasu) yerel olarak kuvvetli (2 bin 150kg/m2) olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.