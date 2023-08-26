Aydın’a hafta sonu sağanak yağış uyarısı

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, meteoroloji verilerine göre hafta sonunun yağışlı geçmesi bekleniyor.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre Aydın’da bugün öğleden sonra 12.00 ile 18.00 saatleri arasında sağanak yağış olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre il genelindeki hava sıcaklıklarının 35 derece civarında seyretmesi beklenirken, Meteoroloji sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

26 Ağustos Cumartesi günü en yüksek hava sıcaklığının 35 derece olması beklenirken, gün boyu parçalı bulutlu bir havanın olacağı ve yer yer sağanak yağışların yaşanması bekleniyor. 27 Ağustos Pazar günü ise en yüksek hava sıcaklığının 33 derece olması ve parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.