Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.