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Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2025 12:43
  • Giriş: 03.01.2025 12:43
  • Güncelleme: 03.01.2025 12:43
Kaynak: İHA
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.01.2025 Cuma gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın’da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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