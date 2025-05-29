Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Yarın beklenen kuvvetli yağışların Aydın’ın doğu ilçelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) bölgemizde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın’ın doğu ilçelerinde (Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Yenipazar, Çine, Bozdoğan) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.