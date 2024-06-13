Aydın’a şiddetli rüzgar uyarısı

Aydın’ın doğu kesimlerinde yarın öğlen saatlerinden sonra rüzgarın kısa süreli kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.06.2024 Cuma günü öğle saatlerinden sonra Aydın’ın Doğu kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.